"Si vedeva che la qualità dell’Inter è incredibile", ha detto il difensore del Feyenoord, David Hancko, a Ziggo Sport a margine della gara d'andata degli ottavi di Champions League vinta dalla squadra nerazzurra a Rotterdam. "Non tutti saranno d’accordo, ma penso che abbiamo giocato molto bene nel primo tempo. Siamo stati spesso in grado di giocare fuori dalla loro pressione e siamo stati pericolosi sulle fasce", ha detto sulla prestazione fatta dalla sua squadra prima di lodare l'avversario.

"Sapete che gli italiani sono grandi in difesa - ha premesso -. Finora i nerazzurri hanno subito solo un gol in Champions League e avete visto anche oggi quanto sono forti. Sono orgoglioso dei miei compagni perché non ci si aspetterebbe una partita del genere dalla nostra squadra. Sono orgoglioso di come hanno lavorato tutti. Nel secondo tempo, l’Inter ha preso il controllo della partita ed è diventato ancora più difficile per noi. Potevamo segnare ed eravamo pericolosi, ma l’Inter è stata davvero indescrivibile in difesa - ha poi aggiunto caricando tutto l'ambiente Feyenoord in vista del ritorno a San Siro -. A Milano combatteremo, non si sa mai nel calcio".