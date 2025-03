Dávid Hancko, capitano del Feyenoord, è rimasto sorpreso dalla solidità difensiva dell'Inter, che dal De Kuip è uscita con mezza qualificazione ai quarti di Champions League in tasca grazie all'ennesimo clean sheet: "È quasi incredibile il numero di gol che hanno segnato, anche nel secondo tempo si è visto come hanno controllato il gioco - le sue parole a UEFA.com -. Penso che abbiano subito solo un gol finora in questa competizione, quindi è come una grande università per noi giocatori. Dobbiamo riprenderci e prepararci per la prossima partita. Daremo tutto. Non siamo ovviamente contenti del risultato. Penso che, soprattutto nel primo tempo, stavamo andando molto bene e siamo riusciti a uscire dalla loro pressione. I centrocampisti stavano vincendo molti duelli e siamo riusciti a innescare le fasce. Abbiamo anche conquistato molti calci piazzati, ma non siamo stati pericolosi dagli angoli".