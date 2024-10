Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, si avvicina alla gara con l'Inter di domani con non pochi dubbi di formazione, un undici che prenderà forma solo a ridosso della sfida infrasettimanale del Castellani (fischio d'inizio ore 18): "Questa è una partita che si prepara da sola, valuteremo le condizioni dei ragazzi domani mattina - ha spiegato il tecnico degli azzurri in conferenza stampa -. Non ho ancora deciso, ci sono più di 24 ore per fare valutazioni. Turnover? Da ieri a oggi molti ragazzi li ho visti molto meglio. Bisogna valutare il recupero di una partita, dobbiamo fare le nostre valutazioni. Li ho visti meglio di come mi aspettavo".

Ripensando al pirotecnico 4-4 nel derby d'Italia, D'Aversa ha evidenziato un aspetto: "L'Inter vinceva 4-2, ha rischiato di segnare altri gol, poi ha pareggiato 4-4. Questo sta a dimostrare che in questo campionato il livello di attenzione deve rimanere lo stesso per novantacinque minuti".

Infine, D'Aversa ha risposto così a chi gli ha fatto notare che dopo la gara di domani ci saranno due scontri diretti con Como e Lecce: "Ragioniamo sull'Inter, poi ragioneremo sugli altri. Fare calcoli non ha senso, può succedere di tutto. L'esperienza di calciatore e quella di allenatore mi ha portato sempre a pensare questo".