Jurgen Ekkelenkamp ha segnato ieri il suo primo gol con la maglia dell'Udinese nel successo per 3-1 in Coppa Italia contro la Salernitana che ha consentito ai friulani di poter sfidare proprio l'Inter nel turno successivo.

Sempre i nerazzurri saranno l'avversaria in campionato di sabato prossimo. "Sono molto felice, anche se non è stato il mio gol più bello. Ma sono felice di segnare e molto felice di vincere e di passare il turno - ha detto ai canali ufficiali del club - A Roma abbiamo perso per la prima volta in stagione, dovevamo reagire e lo abbiamo fatto con una vittoria. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Contro l'Inter dobbiamo dare tutto, combattere in campo e vedere che succede. Nel nostro stadio non abbiamo ancora perso quindi tutto può succedere. Se possiamo vincere? Ogni partita può essere vinta".