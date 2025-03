Jan-Christian Dreesen, Ceo del Bayern Monaco, minaccia azioni legali contro la Federazione Canadese dopo il grave infortunio che ha colpito Alphonso Davies nella gara contro gli Stati Uniti. "Pretendiamo che la Federazione indaghi a fondo sugli eventi e ci riserviamo espressamente il diritto di intraprendere un'azione legale. Inviare un giocatore palesemente infortunato, con un ginocchio danneggiato, su un volo intercontinentale di dodici ore senza un esame medico approfondito è, a nostro avviso, gravemente negligente e una chiara violazione dei doveri medici".

"Nel complesso - si legge ancora -, la partecipazione di Davies, che aveva già avuto problemi muscolari prima della partita, a una partita di scarsa rilevanza sportiva è, a nostro avviso, del tutto incomprensibile. Phonzy non è da biasimare: è il capitano, vuole assumersi la responsabilità. Ma proprio perché il Canada, in quanto paese ospitante della Coppa del Mondo, si è già qualificato per la Coppa del Mondo 2026, non si possono correre rischi per la salute con un giocatore di spicco come lui. La perdita di Alphonso Davies ci colpisce molto duramente. Anche se possiamo compensare in termini di rosa, è un duro colpo per l'FC Bayern in termini sportivi. Indipendentemente dal singolo caso, dimostra ancora una volta quanto sia rischiosa la pausa internazionale di marzo per i club nelle fasi finali della stagione. Il Bayern è particolarmente colpito dagli infortuni di Upamecano e Davies".