La Sampdoria Women si prepara a tornare in campo. Dopo il ko con il Milan l'appuntamento è per domani, quando le blucerchiate ospiteranno al '3 Campanili' di Bogliasco l’Inter Women nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Antonio Cincotta ha diramato la lista delle 22 convocate:

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Oliviero.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Cedeño, Gago, Lopez, Tarenzi.