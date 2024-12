Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta di San Siro. I lariani hanno fatto un'ottima prestazione, riuscendo a imbrigliare in più circostanze i nerazzurri: "Non ho ancora parlato con Inzaghi, ma quando finiamo prima di andare via mi piacerebbe parlarci. E' un allenatore bravissimo con tante idee. L'abbiamo messo in difficoltà e questo mi fa piacere, mi piace imparare dai migliori".

Sull'atteggiamento in campo del Como, Fabregas ha detto: "Non abbiamo paura di nessuno e abbiamo giocato ancora una volta con coraggio. L'Inter l'ho studiata tanto perché l'ho guardata diverse volte. In Champions hanno dimostrato di essere superiori nelle partite giocate in casa, oggi li abbiamo costretti a sbloccare la partita su un calcio piazzato. Dopo lo svantaggio ci è mancata un po' di serenità con la palla".

Dove colloca Inzaghi?

"Ho seguito molto l'Inter. Li abbiamo messi in difficoltà e per questo sono fiducioso, dobbiamo continuare così. L'Inter è tra le prime 3 in Europa, così come Inzaghi".