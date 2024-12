Cesc Fabregas si presenta ai microfoni di Sky Sport per spiegare le scelte di formazione che ha studiato per la gara con l'Inter: "No, non vario per l'Inter. Perché? Non abbiamo nessun terzino sinistro perché sono tutti indisponibili, ma anche l'ultima partita abbiamo giocato così. Aveva giocato Barba, oggi gioca Kempf", le parole del tecnico del Como.

Che effetto ti fa venire a San Siro?

"Sono qua a Como da due anni e mezzo, sono venuto spesso a vedere le partite di Champions e di Serie A L'Inter sta crescendo tantissimo, con un allenatore e giocatori bravissimi: sarà un grande test per noi".

Hai detto non vogliamo snaturarci.

"Ovviamente non possiamo non difenderci, dobbiamo farlo molto bene se vogliamo avere delle possibilità. Non dobbiamo perdere i nostri principi di gioco, è una prova importante per continuare a crescere. Siamo qui a San Siro perché abbiamo fatto un capolavoro l'anno scorso, era un sogno giocare questo tipo di partite. Dovremo fare una grande gara per prendere punti".