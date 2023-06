"Mettiamola così: non vi è maggior desiderio per me, i miei compagni e il mio club che vincere la Champions. Abbiamo un livello qualitativo incredibile. E abbiamo un tecnico eccezionale che, ogni giorno, ci sfida ad alzare il nostro livello e che ha sempre soluzioni ai nostri problemi. Del resto, Guardiola aveva sottolineato, dopo la vittoria in Coppa d'Inghilterra sabato, che se dovesse fallire l'appuntamento di Istanbul, il club si sentirebbe in qualche maniera incompiuto". Lo ha detto ieri Ilkay Gündogan, il capitano del City, come riporta il Corriere dello Sport. "Il fatto è che se troviamo un avversario che ci mette in difficoltà, abbiamo sempre a disposizione due o tre alternative. Disponiamo di tante soluzioni e se poi sapremo essere forti mentalmente e con lo stesso atteggiamento delle ultime settimane, non credo che vi siano molte squadre in grado di batterci. Pep? In Spagna, con il Barcellona, ha vinto tutto.

Con il Bayern ha dominato la Bundesliga e io lo so bene perché ero al Borussia Dortmund. E adesso ha vinto cinque campionati in sette anni nel campionato più difficile del mondo... Inutile parlare poi del suo atteggiamento, della sua mentalità o dei suoi metodi di lavoro perché è tutto chiaro, nero su bianco. Il suo successo è evidente. È probabilmente il miglior allenatore che si è mai visto, almeno da quando sono nato io".