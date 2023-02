Al termine di Bologna-Inter, il tecnico dei rossoblu Thiago Motta si presenta ai microfoni di Sky per commentare il lunch match del Dall'Ara, vinto 1-0 dai suoi giocatori: "La simbiosi tra la squadra e la nostra gente è fantastica, sono rimasti seduti per cantare assieme ai ragazzi. Abbiamo giocato molto bene, mettendo palla a terra, con equilibrio che serve contro una grande come l'Inter. Poi la fase difensiva, non permettendo all'Inter di creare superiorità. Grandissima prestazione".

Prima vittoria contro una big, vuol dire qualcosa? Forse è testimonianza di ciò che sa fare questa squadra? Bene Barrow, ma Orsolini è in paradiso...

"Tutto il gruppo è in un buon momento, si sta impegnando al massimo, lavora bene in settimana e lo fa con entusiasmo. Dobbiamo sfruttare questo momento continuando come oggi, con equilibrio, con i ragazzi che comunicano in campo. Questi ragazzi stanno crescendo molto".