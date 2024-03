Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di Bologna-Inter, Thiago Motta analizza a caldo il ko di misura incassato dai suoi al Dall'Ara contro la capolista: "Non so dire che sensazioni ho, hanno un sapore strano. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma: per competere con loro bisogna fare bene sotto tutti gli aspetti. Abbiamo giocato bene, con coraggio, non abbiamo lasciato le transizioni e abbiamo preso un gol evitabile, soprattutto contro l'Inter. Loro sanno gestire bene la partita, alla fine non si è giocato quasi niente ma è diventata un'abitudine nel nostro campionato. Devo solo fare i complimenti all'Inter, sta meritando tutto quello che ha".

Il sapore strano è per le continue interruzioni nel finale?

"Nei 5' di recupero si è giocato pochissimo, quasi niente. Noi come Bologna non lo possiamo controllare, ma abbiamo fatto una buona prestazione: per competere con l'Inter di oggi devi fare bene in tutte le fasi. Il gol si poteva evitare, andare in svantaggio con loro non è facile".

Zirkzee come sta?

"È uscito perché l'ho visto stanco, ma ha fato bene nonostante un piccolo fastidio. Penso che non sia niente di importante".

Il Bologna ha fatto meglio nel secondo tempo. Avevi studiato la partita così o nel primo tempo è stato merito dell'Inter?

"Penso sia merito dell'Inter, una grande squadra, molto complessa (da affrontare, ndr). Sanno difendere bassi, quando pressano hanno fisicità e pressano coprendo anche gli spazi indietro. Nel primo tempo la partita per noi era più bloccata, poi prendendo il gol diventa più difficile. Rischi di andare avanti e prendere contropiedi in cui ti possono chiudere la partita. Siamo stati in gara fino alla fine alla ricerca del pareggio ma non l'abbiamo trovato, merito dell'Inter che è forte. C'è solo da fare i complimenti, hanno dimostrato di avere forza".

Si sarebbe aspettato qualcosa di più stasera quindi? Questo vuol dire avere una mentalità vincente.

"Ho i piedi per terra, cerco di mantenermi lucido nella realtà. Quando analizzo in fretta la sensazione che mi dà la partita è che possiamo competere anche con squadre come l'Inter, questo mi dà fiducia per continuare così. L'abbiamo dimostrato in campo. Non so se sia mentalità vincente, ma è la mia sensazione anche se ogni partita ha una storia diversa. Oggi abbiamo giocato testa a testa con una squadra che sta meritando".

Poi passa il video degli ex compagni all'Inter sulla carbonara di Thiago Motta ai tempi del Triplete.

"Il segreto era la carbonara (ride, ndr), finita la storia. Grazie per il video, bellissimo, l'avevo visto. La carbonara la mangiavo, però oggi sono anche altri tempi e sto invecchiando. Ora stanno uscendo tanti altri centrocampisti e ora fanno più attenzione all'alimentazione. Lo facevamo anche noi, ma è vero che mangiavo la carbonara prima della partita. Se quello è il segreto inizieremo anche con i nostri ragazzi (ride, ndr)".