Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, si prepara alla sfida di lunedì prossimo contro la capolista Inter. A Tuttosport, ricorda quanto avvenuto nella passata stagione nello stadio di casa dei friulani. "Ho fatto gol! E pure molto bello, per giunta in una delle prime partite che ho giocato in Italia. Che Udinese ritroverà l’Inter? Affamata. Ci servono punti per mettere in sicurezza la classifica. A questo punto della stagione non conta l’avversario, ma vincere. E ogni giornata è importantissima. Ci abbiamo provato a Reggio Emilia con il Sassuolo e ci riproveremo con l’Inter: per noi cambia poco perché sappiamo che nel finale di stagione ogni partita può essere un’opportunità per fare i tre punti".

Secondo Bijol, gente come Lautaro e Thuram si ferma "lavorando di squadra, ma non ci sono soltanto loro due: l’Inter quest’anno è la squadra più forte in Italia e gioca molto bene, dovremmo stare tutti sul pezzo. Però sono sicuro che interpreteremo bene questa partita".