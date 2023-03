Al termine del match vinto per 5-1 contro il Vitoria Guimaraes, il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha parlato così proiettandosi anche verso la doppia sfida con l'Inter: "Dobbiamo preparare anche i giocatori che di solito non giocano titolari perché nelle prossime settimane avremo partite importante. Oggi ho voluto dare del minutaggio a Morato che quest'anno è stato sfortunato, dopo l'infortunio non ha giocato tanto da titolare visto il rendimento di Antonio Silva.