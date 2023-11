Domani pomeriggio, consueto antipasto della sfida europea tra Benfica e Inter con il match di Youth League tra le squadre giovanili, in programma alle 16 italiane presso il Campus del club lusitano. Match che vale molto per i nerazzurri, che si giocano le ultime chance di accesso alla seconda fase, anche se con un risultato positivo i biancorossi metterebbero fuorigioco la squadra di Cristian Chivu. Parlando al sito ufficiale delle Aguias, il tecnico Paulo Lopes sottolinea come anche la volontà della sua squadra sia quella di ipotecare il turno successivo: "Faremo tutto il possibile per vincere e avvicinarci al nostro obiettivo.

Il sostegno dei nostri tifosi dà sempre qualcosa in più, è sempre una motivazione in più. Non è solo una motivazione, ma è qualcosa che ci aiuta. Questo è ciò che speriamo, che ci sostengano dall'inizio alla fine".