Non ha fatto rimpiangere Manuel Neuer, mostrandosi sempre attento quando chiamato in causa, in particolare sulla conclusione di Edin Dzeko nel finale. Sven Ulreich, portiere in seconda del Bayern Monaco, parla ai canali ufficiali del club tedesco nel dopopartita con l'Inter: "Faccio i miei complimenti alla squadra. Volevamo mandare ancora un segnale che vogliamo vincere sempre e che siamo sempre sul pezzo. La squadra ha fatto bene. È difficile soprattutto in settimane come queste in cui ci sono così tante partite in arrivo. Ma è la Champions League e volevamo ottenere un grande traguardo davanti al nostro pubblico di casa, ci siamo riusciti. Se vuoi andare lontano in Champions devi battere tutti. Aspettiamo e vediamo cosa succede e ci prepareremo bene".