Brutte notizie in arrivo per il Bayern Monaco a pochi giorni dalla doppia sfida con l’Inter nei quarti di finale di Champions League (andata l’8 aprile in Germania, ritorno il 16 a San Siro). Durante Canada-Stati Uniti, il terzino sinistro Alphonso Davies è stato costretto ad abbandonare il campo già all’11’ per un infortunio alla caviglia.

Il giocatore rientrerà a Monaco di Baviera nelle prossime ore, dove sarà sottoposto ad accertamenti più approfonditi per valutare l’entità del problema fisico. Solo allora si capirà se Davies potrà esserci contro i nerazzurri. Sarebbe un altro duro colpo per Vincent Kompany dopo il ko di Manuel Neuer.