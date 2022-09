"Un buon inizio contro un avversario duro". Matthijs de Ligt fotografa così la vittoria del Bayern Monaco sull'Inter nel match d'esordio in Champions League. "Penso che abbiamo fatto molto bene - aggiunge l'olandese a Mediaset -. Nel primo tempo c'è stato qualche momento un po' duro, nella ripresa siamo andati meglio. Per me è stato bello tornare in Italia, è un Paese che mi manca. Sono contento di tornare in Germania con una vittoria".