"Sappiamo che dovremo affrontare una sequenza di partite difficile, a cominciare dal Cadice in Liga, dove vogliamo fare un buon risultato per migliorare la nostra classifica". Così Samuel Lino, premiato come 'Jugador Cinco Estrellas' del mese di febbraio dai tifosi dell'Atletico Madrid.

Dopo l'incrocio con il Cadice di sabato, i colchoneros si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale contro l'Inter partendo sotto di un gol, una gara da dentro o fuori che il brasiliano fotografa così: "Sarà una sfida difficile perché incontreremo un avversario molto buono, di ottima qualità. Però abbiamo già visto in Italia che abbiamo costruito delle opportunità per segnare. Sarà una grande partita, davanti ai nostri tifosi, alla nostra gente. Faremo di tutto per rimontare e passare il turno, che è il nostro obiettivo".