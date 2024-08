Matteo Ruggeri, difensore dell'Atalanta, ha parlato così a DAZN prima della sfida con l'Inter: "Sicuramente ci piacerebbe molto ottenere una vittoria qui a San Siro questa sera, sicuramente i dettagli faranno la differenza contro una squadra forte. I giocatori che sono arrivati sanno che si lavora tanto fisicamente, ma si sono integrati bene. Siamo un bel gruppo che si potrà togliere belle soddisfazioni. Contro l'Inter c'è anche uno stimolo in più, se c'è bisogno di giocare in un ruolo non mio do sempre il massimo per mettere in difficoltà l'Inter".