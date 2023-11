Intercettato da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, inquadra così il match in programma alle 18 al Gewiss Stadium: "Come tutte le vittorie oggi sarebbe qualcosa di fantastico, ma ci aspetta una gara difficile contro la squadra più forte e più in forma del campionato. Speriamo di fare una bella figura".

Quanto è importante il settore giovanile?

"Sia che io che mio papà siamo cresciuti nel settore giovanile dell'Atalanta, siamo stati giovani calciatori e poi siamo arrivati in prima squadra. Questo non ha fatto altro che metterci nelle condizioni di capire quanto sia importante, l'Atalanta ci ha sempre puntato e il nostro obiettivo è stato quello di rinforzarlo. Abbiamo molte idee, siamo contenti dell'arrivo di Samaden. Per rimanere competitivi dobbiamo investire molto".

Quanto vi inorgoglisce il fatto che Scamacca abbia scelto voi e non l'Inter?

"Noi siamo contenti che il ragazzo sia venuto qui, è un ragazzo dal grande potenziale ed è uno step giusto per la sua carriera. Vedremo cosa succederà in futuro. Siamo contenti del suo comportamento in campo e fuori, ci teniamo molto".

Sentite anche voi le sirene per Koopmeiners?

"No".