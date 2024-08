Grandi movimenti in casa Atalanta. Dopo le lamentele di Gasperini per il mercato (RILEGGI QUI), la società è pronta a coprire le lacune della rosa. Imminente il tesseramento di Cuadrado: dopo l’esperienza con l’Inter, il colombiano rientra nella Serie A che conosce benissimo.

E con Musso destinato all'Atletico Madrid, i bergamaschi sono molto avanti per Rui Patricio, rimasto senza squadra dopo il divorzio dalla Roma. PEr la difesa, invece, mirino su Becao, ex Udinese e oggi al Fenerbahçe.