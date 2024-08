Dopo il poker rifilato al Lecce all'esordio, l'Atalanta cade sul campo del Torino. La squadra di Gasperini affronterà l'Inter nella terza giornata, match in programma venerdì 30 agosto a San Siro.

Nel post partita di Torino-Atalanta, Gasperini ha parlato in conferenza stampa. "Abbiamo solo preso subito il pari, ma non ci siamo smarriti. Abbiamo pagato qualche errore - le sue parole -. Anche oggi la squadra è stata bene in campo, il risultato è stato determinato da episodi. La squadra è questa da tempo, rispetto a giugno e a Dublino ci sono 13 giocatori in meno: sono tantissimi, su 21 di movimento. La prestazione mi soddisfa, il mercato? Ve lo dico venerdì".