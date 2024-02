Vicino all'Inter la scorsa estate, prima che Beppe Marotta e Piero Ausilio decidessero di virare dritto su Marko Arnautovic, Gianluca Scamacca sta incontrando non poche difficoltà a imporsi con continuità all'Atalanta dopo un inizio promettente. Il problema, secondo Gian Piero Gasperini, sono le aspettative che sono state costruite attorno all'ex attaccante di Sassuolo e West Ham: "Si comporta benissimo e lavora tanto, non c'è nessun problema Scamacca - ha precisato nella conferenza stampa pre-partita il tecnico dei bergamaschi -. L'unico problema è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile.

Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo".