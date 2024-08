Domani, alla vigilia della trasferta contro l'Inter, l'Atalanta conoscerà il suo destino nella nuova Champions League come le altre 35 partecipanti. Intanto, a scatola chiusa, sono 12.073 i tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento alla fase a gironi nella fase di prelazione. Ora, fino al prossimo 8 settembre, il club bergamasco ha dato la possibilità ai suoi supporter di assicurarsi ancora 4350 posti in tutto lo stadio per vedere le quattro partite di Coppa in casa.