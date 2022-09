Gioie e dolori ieri per Tolgay Arslan , centrocampista dell'Udinese. Mentre era impegnato nella sfida contro l'Inter, peraltro chiusa dal suo gol in pieno recupero che è valso il definitivo 3-1, i topi d'appartamento hanno fatto visita alla sua abitazione. Lo riporta Il Gazzettino: arrivato a tarda sera nella sua casa dopo aver festeggiato il successo coi nerazzurri, Arslan ha subito notato che una porta finestra dell'abitazione era stata forzata e che i ladri avevano provveduto a mettere in disordine numerose stanze alla ricerca di gioielli e altra merce di valore da portare via .

Al calciatore dell'Udinese non è rimasto che avvisare i Carabinieri, giunti sul posto per un sopralluogo e raccogliere la denuncia del calciatore dell'Udinese che non aveva ancora potuto stabilire cosa fosse stato portato via dai ladri e a quanto ammontasse il danno arrecato. Secondo l'ANSA, comunque, Il bottino è di circa 12 mila euro, tra monili in oro e due computer portatili, pur essendo l'inventario ancora provvisorio.