William Saliba, difensore dell'Arsenal, è sulla stessa lunghezza d'onda del suo tecnico Mikel Arteta nel commentare, ai microfoni di TNT Sports, la sconfitta rimediata oggi dai Gunners contro il Newcastle: "Siamo tutti un po' tristi perché volevamo vincere oggi. Sfortunatamente non ci siamo riusciti e non abbiamo giocato la partita che volevamo giocare. Credo che oggi meritassimo di perdere. Penso che non abbiamo giocato come volevamo e anche loro sono stati bravi. Va bene così, ora ci concentriamo sulla prossima settimana; non è finita".