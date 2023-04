Colpo del ko per l'Inter domani sera? Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, allontana questa ipotesi nel corso della conferenza stampa della vigilia della semifinale di Coppa Italia: "No, domani è Coppa Italia e difficilmente potrà essere chiusa nella partita di domani la qualificazione. In questo momento il pericolo numero uno viene da noi, da tutto quello che hanno generato gli ultimi risultati. Dobbiamo stare molto sereni, riposare e cercare di essere pronti domani sera nell’affrontare una squadra molto forte. Finale anticipata? Speriamo di arrivare in finale, faremo il possibile. Poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati sia positivi che negativi. Ora la Juve è così e l'Inter è in un'altra posizione. Bastano due partite e cambia l'opinione pubblica. Basta vedere ieri, il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso. L'equilibrio deve regnare soprattutto alla Continassa. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione. Bisogna essere equilibrati, niente e nessun risultato deve spostarci a livello mental