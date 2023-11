"Dopo cinque minuti non possiamo subire questi gol e su questo dobbiamo migliorare" ha detto severo Max Allegri ai microfoni di Sportmediaset dopo il pari portato a casa ieri contro l'Inter capolista. "È una Juve che esce più consapevole da questa gara che però deve rimanere con i piedi per terra e venerdì andremo a giocare con una squadra che ci ha tolto sei punti l'anno scorso e al quale non abbiamo fatto nemmeno in gol quindi dobbiamo prepararci con calma, recuperare le energie e preparasi per venerdì".

Rabiot parla di Scudetto a differenza sua...

"Perché loro sono uno spogliatoio e io in un altro e non so cosa dicono tra di loro ma quello importante è quello che dico io e dico che bisogna arrivare tra i primi quattro posti".