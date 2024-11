L'Inter si impone per 1-0 questa sera al Meazza contro il Lipsia, successo che lancia la squadra di Simone Inzaghi momentaneamente prima nella classifica di questa Champions League 2024/25. Risultato corto che non rende giustizia ai numeri dei nerazzurri che hanno dispensato qualità in mezzo al campo, con buona pace della squadra di Marco Rose che non è riuscito a tentare il colpaccio. Il migliore dei campioni d'Italia in campo questa sera contro i tedeschi è, secondo la UEFA, Piotr Zielinski. Giocatore che il club di Viale della Liberazione celebra: "Masterclass di questo ragazzo" si legge nel tweet pubblicato dai nerazzurri a corredo del video che cattura le emozioni del polacco subito dopo aver ricevuto l'MVP della serata: "Grandi! Abbiamo vinto anche oggi, grazie per il supporto. Forza Inter" è il breve saluto social dell'ex Napoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!