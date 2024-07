Primo giorno in nerazzurro per Piotr Zielinski completato. Firma, ufficialità e foto nella sala trofei di Viale della Liberazione, tappa fissa per i nuovi arrivata in casa Inter. Dopo le prime dichiarazioni da giocatore della Beneamata, l'ex centrocampista del Napoli è pronto a iniziare una nuova avventura, propiziata ieri. Giornata che il club meneghino riassume con un breve video dal titolo 'The best of Piotr Zielinski’s first days as a Nerazzurro' (la parte migliore del primo giorno di Piotr Zielinski da nerazzurro).