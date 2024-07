Ieri l'annuncio ufficiale, stamattina il video di presentazione. E, come sempre, anche il dietro le quinte dei primi passi nerazzurri. Josep Martinez in questi giorni è il grande protagonista sui social del club nerazzurro, che ha riassunto in una clip l'impatto milanese del portiere spagnolo dal suo sbarco a Linate fino alla firma in abito del contratto.

A seguire le immagini.