"This Christmas Dream Big" è il claim della campagna, in cui i bambini prendono il posto di André Onana, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Stefanie Van der Gragt insieme all'attore Tommaso Cassissa, per presentare la Inter Xmas Collection 2022. I prodotti, si legge in una nota, sono già in vendita sull’Inter Online Store, sul Brand Store nerazzurro su Amazon, all’Inter Store Milano Galleria Passarella e all’Inter Store San Siro.