Arriva un altro contenuto video sui canali dell'Inter per celebrare il rinnovo di Denzel Dumfries con i colori nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Il protagonista è proprio il laterale dei Paesi Bassi, che ha dato l'annuncio del suo prolungamento togliendosi dal volto la maschera che aveva indossato durante la festa scudetto per le vie di Milano del 19 mafggio maggio: "Continuiamo insieme per davvero", il messaggio di un elegantissimo DD2, in gessato per la firma.