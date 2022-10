Sta diventando virale sui social il video girato da Alessandro Bastoni che riprende Federico Dimarco e Nicolò Barella all'uscita dallo stadio dopo il 3-3 contro il Barcellona. "Giocare al Camp Nou non è per niente stressante", la scritta sotto al filmato in cui si vede il centrocampista portato a spasso dal compagno di squadra nella posizione a braccia incrociate.