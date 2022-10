"01/10/2022". Comincia con una data il breve messaggio scritto su Instagram da Valentin Carboni qualche ora dopo Inter-Roma 1-2, la partita in cui ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra, gettato nella mischia da Simone Inzaghi per l'assalto finale che poi si è rivelato sterile. Risultato a parte, amaro per tutto il popolo nerazzurro, il talento argentino classe 2005 non dimenticherà mai i suoi primi minuti giocati a San Siro con i grandi, uno step importantissimo per la sua giovanissima carriera. "Siempre por mas", ha aggiunto nella sua lingua, per fissare il momento ma anche per puntare a qualcosa di migliore in futuro.