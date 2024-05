Continuano i siparietti tra i Campioni d'Italia che non abbandonano l'ironia che li contraddistingue neppure nelle serate di gala e nel bel mezzo di una premiazione. Passato di sicuro tutt'altro che inosservato l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram, arrivato con un completo total black non poco eccentrico, il francese è stato bersaglio del solito umorismo di Davide Frattesi. Il centrocampista romano, preso in ballo dallo stesso Tikus dal palco, stuzzicato sui gol dell'ex Sassuolo (LEGGI QUI LA REPLICA DI THURAM), non si è sottratto dalla voglia di prendere in giro pubblicamente il compagno di squadra per l'outfit: "Premio coraggio 23/24" si legge nella storia Instagram pubblicata dal 'trattore' di Inzaghi.