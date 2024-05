"Mi sono trovato molto bene con l'Inter e con i miei compagni, mi sento molto bene e molto felice per l'anno che ho fatto" ha detto Marcus Thuram dal palco della Scuola Militare Teulié di Milano, dove è stato premiato per la rete al derby durante la cerimonia del Premio Gentleman FairPlay.

Anche per il gol per cui sei stato premiato (quello al derby)...

"Il secondo non l’ho fatto apposta (ride,ndr)".

Frattesi non li fa belli come i tuoi eh?

"No, questi no. Solo tap in (ride, ndr)".

Ma il presidente vi ha fatto il regalo? A Calha?

"Non posso dirlo questo. Resta privato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!