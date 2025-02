Mehdi Taremi si espone ancora pubblicamente sulla gestione politica del suo Iran. L'attaccante dell'Inter manda un messaggio a tutti i suoi follower attraverso una storia su Instagram: "Le persone sono ben consapevoli e capiscono chi è responsabile della riduzione dei loro tavoli (cibo, beni di prima necessità) - si legge nel post -. Sfortunatamente, per molti, i loro tavoli sono completamente scomparsi. Che cosa hanno fatto di sbagliato gli iraniani per meritare di pagare il prezzo del vostro governo fallito?".

️ "People are well aware and understand who is responsible for their shrinking tables (food, necessities). Unfortunately, for many, their tables have completely disappeared. What wrong have Iranians done to deserve paying the price for your failed governance?" - Mehdi Taremi pic.twitter.com/iaf1TROoFF