L'attesa è tanta perché l'Inter torna a giocare in Serie A domenica sera dopo la sosta per le Nazionali che ha tenuto ferme le squadre di club per ben due settimane. Ora il pallone torna a rotolare e il club nerazzurro ricorda la grande giocata di Marcus Thuram l'anno scorso all'U-Power Stadium contro il Monza: colpo di tacco per fornire a Calhanoglu un assist bellissimo per un gol facile facile: "Classe, Tikus", ha evidenziato il post-social del club nerazzurro.