Skriniar applaude la nazionale di calcio a 5 della Slovacchia, ai quarti di Euro 2022

Secondo posto nel gruppo C conquistato dopo il successo per 5-3 sulla Croazia, martedì prossimo la sfida contro la Spagna

Milan Skriniar applaude la nazionale di calcio a 5 della Slovacchia, qualificatasi ai quarti di finale di UEFA Futsal Euro 2022 dopo la vittoria per 5-3 di sabato a Groningen sulla Croazia. Secondo posto in classifica dietro la Russia, che ha dominato il gruppo C con ben 9 punti, il prossimo avversario di martedì sarà la Spagna nel match da dentro o fuori per accedere alle semifinali. Da Skriniar, tassello fondamentale nella difesa della nazionale slovacca di calcio a 11, gli applausi su Instagram alla foto celebrativa della squadra allenata dal ct Marian Berky.