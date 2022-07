Here, we are. Again... L'Inter si ri-trova in quel di Appiano Gentile, al via infatti la stagione 2022/23, cominciata proprio oggi con il primo raduno alla Pinetina. Raduno al quale ha fatto parte anche Robin Gosens, come raccontato questa mattina dal nostro inviato, presente sul luogo. Autografi, sorrisi ma soprattutto tanta voglia di ricominciare come attestano anche le parole dell'ex atalantino che esprime su Instagram la gioia di essere tornati alla quotidianità nerazzurra: "Finalmente la nuova stagione" si legge nella didascalia scritta a corredo della foto che lo ritrae durante l'allenamento di oggi.