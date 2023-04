Marco Materazzi rispolvera la foto iconica che lo ritrae appoggiato a Manuel Rui Costa, mentre osserva impotente i fumogeni che dalla Curva Nord cadono in campo durante il famoso euroderby del 12 aprile 2005, vinto dal Milan 3-0 a tavolino, per annunciare il ritorno di una stracittadina milanese in Champions League. "Again? 18 anni dopo.. Game on", il messaggio di Matrix pubblicato su Instagram dopo che l'Inter ha raggiunto i cugini in semifinale grazie al 3-3 contro il Benfica.