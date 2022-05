Trasferta del cuore ieri a Udine per Alexis Sanchez che, in occasione di Udinese-Inter, è ritornato nello stadio in cui si è fatto conoscere al grande calcio che gli evoca ricordi sempre dolcissimi: "Bello venire nella mia prima casa in Italia e sentire l’affetto da parte di tutta la gente di Udine. Aver fatto parte della storia di un bel club che si è sempre preso cura di me. Grazie", ha scritto il cileno sul proprio profilo Instagram.