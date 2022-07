Samir Handanovic compie oggi 38 anni, di cui dieci passati con indosso la maglia nerazzurra. Come omaggio per il compleanno e per la lunga militanza all'Inter, il club gli ha dedicato sui social un video che riassume tante parate, le esultanze e i trofei vinti in carriera a Milano, fino agli ultimi interventi in amichevole a Lugano.