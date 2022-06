Battendo in finale con un secco 6-3 6-3 6-0 il norvegese Casper Ruud, Rafael Nadal si è aggiudicato per la 14esima volta il Roland Garros, arrivando così a 22 slam conquistati nella sua lunga e prodigiosa carriera. Ad esaltarsi per il successo del maiorchino c'è anche Nicolò Barella, che su Instagram dedica una story all'asso della racchetta celebrandolo con una frase semplice e importante: "Il più grande".