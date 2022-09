"Punto importante in trasferta contro una squadra difficile, ora continuiamo a lavorare e pensiamo già alla prossima. Molto contento per il mio primo gol con questa maglia, andiamo per di più". E' il commento social di Matrian Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter, dopo il primo gol in Serie A con la maglia dell'Empoli arrivato nel 2-2 contro la Salernitana.