Dopo due anni con ottimi risultati al Monza, per Lorenzo Pirola è il momento di una nuova avventura alla Salernitana, ma il centrale di proprietà dell'Inter non ha dimenticato l'esperienza vissuta in biancorosso. "Non ci sono molte parole da dire... Volevo solo ringraziare i compagni e i tifosi per questi 2 anni meravigliosi, sarete sempre nel mio cuore", il messaggio postato su Instagram.