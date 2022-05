Ospite alla Pinetina dell'Inter, sua squadra del cuore, Alessandro Michieletto, fenomeno della Nazionale italiana di pallavolo, oggi ha assistito a bordocampo all'allenamento della squadra campione d'Italia, a tre giorni dalla sfida con l'Empoli. Un'occasione speciale per incontrare personalmente Ivan Perisic, col quale lo schiacciatore di Trentino Volley ha scambiato la maglia, come testimoniato dal croato su Instagram. "Interisti ovunque, in bocca al lupo per la Champions", ha scritto l'ex Bayern Monaco a proposito della finale che attende il campione d'Europa azzurro contro i polacchi dell'AKSA Kedzierzyn Kozle.