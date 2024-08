Danza a ritmo di spalla. Dumfries, Pavard e anche Frattesi, per un attimo, ballano divertendosi. Il curioso video-social è stato pubblicato dai canali ufficiali nerazzurri e mostra i tre giocatori interisti ridere danzando, seduti in panchina durante l'amichevole contro il Chelsea. Non poteva mancare un sottofondo degno... dell'episodio.