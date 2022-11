Frenano i Paesi Bassi, costretti al pareggio dall'Ecuador. Un 1-1 che lascia l'amaro in bocca in casa Oranje, e di fronte al quale Denzel Dumfries auspica una pronta reazione in vista dell'ultimo match del girone A contro il Qatar: "Prendiamo questo pareggio e continuiamo a lavorare. Dobbiamo continuare a lottare e lo faremo", la promessa del giocatore dell'Inter, apparso un po' opaco oggi contro la Tricolor.